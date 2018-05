Zinedine Zidane est au cœur de l’actualité ce jeudi. Il a annoncé en début d’après-midi son départ du Real Madrid où il officiait depuis deux ans et demi en tant qu’entraîneur. Une nouvelle qui n’a pas échappé aux Bleus comme l’a expliqué Hugo Lloris en conférence de presse ce jeudi. « On l’a appris après le repas. Un peu comme tout le monde surpris. On respecte cette décision. On ne peut avoir que de l’admiration pour le travail de Zinedine Zidane à Madrid. On a du respect pour l’homme, le très grand joueur qu’il a été tout simplement. Il n’y a pas grand chose à dire puisque c’est son choix, on va le respecter et saluer le travail effectué. Varane ? Il nous a informé qu’il y avait une conférence de presse prévue ».

Puis il a enchaîné : « Zidane reste quand même un grand joueur. Il a quand même marqué l’histoire de l’équipe de France avec son doublé en finale de la Coupe du Monde. Il y a des gens qui traversent le temps. On est tous de passage en équipe de France. On essaye de laisser une trace en laissant une meilleure image possible sur et en dehors du terrain. Mais il est dur de se comparer à une personnalité comme Zizou. Encore plus quand on l’a vu jouer, qu’on l’a adulé, admiré et on l’admire en tant que coach et homme encore ».