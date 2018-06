Lucas Vazquez fait partie des jokers de luxe du Real Madrid. A chaque fois que Zinedine Zidane a fait appel à lui, il a su répondre présent. Il était l’un des soldats préférés de l’entraîneur français par sa capacité à se plier aux exigences de ce dernier. Il n’y avait qu’à voir le match face au Bayern Munich en Ligue des Champions, où celui-ci avait joué latéral droit après la sortie sur blessure de Carvajal.

Des performances qui l’ont rendue peu à peu indiscutable au sein d’effectif de la Maison Blanche. Et à écouter les dires du principal intéressé, pas question d’aller voir ailleurs. « Je n’ai jamais voulu quitter Madrid, je veux continuer mon rêve. Zidane m’a donné beaucoup de minutes et c’est pourquoi je suis bien ici », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. Reste à savoir quel statut aura-t-il sous la houlette de Julen Lopetegui.