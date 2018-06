« Je n’ai jamais voulu quitter Madrid, je veux continuer mon rêve. Zidane m’a donné beaucoup de minutes et c’est pourquoi je suis bien ici. » Lucas Vazquez a été clair sur son avenir il y a quelques jours, mais Zinedine Zidane n’est plus sur le banc du Real Madrid, et Julen Loptegui a pris sa place. L’international espagnol aura donc toujours un temps de jeu conséquent avec le technicien espagnol ?

Déjà sur le coup, Arsenal aurait donc décidé de ne pas lâcher Vazquez. D’après les informations du Guardian, les dirigeants des Gunners songeraient en effet à faire venir le joueur de 26 ans, d’autant plus si Aaron Ramsey s’en va, le Gallois étant suivi par la Lazio selon le Corrierre dello Sport. Reste désormais à convaincre le principal intéressé, encore sous contrat avec les Merengues jusqu’en juin 2021.