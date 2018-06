Mateo Kovacic ronge son frein sur le banc du Real Madrid. Cette saison, le milieu croate (39 sélections, 1 but) a pris part 21 matchs en Liga, dont 10 en tant que titulaire. A chaque apparition, le joueur de 24 ans a montré l’étendue de son talent, et il est donc frustrant pour lui de ne pas pouvoir exprimer tout son potentiel.

D’après le Sun, Manchester United serait prêt à lui donner plus de temps de jeu. Ce dossier sera loin d’être facile, puisqu’il faudra convaincre les dirigeants madrilènes de le lâcher, et de doubler la concurrence (Tottenham, l’Inter et la Juventus).