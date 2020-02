Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions connaissent ce soir leur épilogue avec deux rencontres passionnantes dont un Real Madrid-Manchester City à faire pâlir les amateurs de techniciens chauves. D’un côté les Merengues, deuxièmes de LaLiga, emmenés par Zinedine Zidane, vainqueur de trois C1 lors de son premier passage sur le banc des Blancos. De l’autre Pep Guardiola, quart de finaliste l’an passé et qui pour sa quatrième saison à City rêve plus que jamais de sacre. Le temps presse. Punis par l’UEFA, les Citizens ne disputeront aucune compétition européenne ces deux prochaines années.

Pour ce match le double Z aligne un 4-4-2 en diamant ! Courtois est au but alors que la défense est composée de Carvajal, Varane, Ramos et Mendy. Au milieu, Casemiro joue un cran plus bas que Valverde et Modric, alors qu’Isco est à la pointe du diamant. Devant, c’est Vinicius Junior qui accompagne Benzema ! En face, Pep Guardiola choisit d’aligner un 4-2-3-1, avec Ederson au but et une défense composée de Walker, Otamendi, Laporte et Mendy. Devant la défense, Rodri et Gundogan sont présents. Un cran au-dessus, Kevin De Bruyne mènera la cadence, alors que Bernardo Silva et Riyad Mahrez sont sur les côtés. En pointe, c’est Gabriel Jesus qui se voit offrir une chance de briller à Santiago Bernabeu.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (C), Mendy - Casemiro, Valverde, Modric, Isco - Benzema, Vinicius JR.

Manchester City : Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo - Jesus