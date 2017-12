A l’heure où Karim Benzema est en panne devant le but et plus que jamais écarté de l’équipe de France, le joueur du Real Madrid ne vit pas une période facile. Pourtant, il peut compter sur un soutien de poids. Longuement interrogé par AS, Diego Maradona a clairement pris la défense du Français.

« Ces joueurs ont toujours existé. ce sont des joueurs qui usent les défenseurs. Pourquoi ça ? Pour permettre à ceux qui doivent vraiment marquer de le faire. Absolument, je suis un fervent défenseur de Benzema ». L’attaquant merengue appréciera.