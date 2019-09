Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Zinedine Zidane. Après Marco Asensio, Isco, Luka Modric et Federico Valverde blessés et les suspensions de Sergio Ramos et Nacho, c’est au tour de Marcelo d’être forfait pour le déplacement à Paris ce mercredi (1ère journée de Ligue des Champions).

Le latéral gauche brésilien souffre de problèmes cervicaux et dorsaux post-traumatiques, explique le communiqué officiel du Real Madrid. Si on ignore la durée de son indisponibilité, il y a fort à parier que l’Auriverde ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes. Ferland Mendy devrait être titularisé.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10