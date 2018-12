Parti du Real Madrid cet été pour porter le maillot de la Juventus, Cristiano Ronaldo a laissé un vide au sein de la Casa Blanca, actuellement quatrième de Liga à cinq points du FC Barcelone, leader. Très proche de l’international portugais, Marcelo a évoqué le départ de CR7. L’international brésilien, souvent annoncé du côté de la Juve pour venir remplacer Alex Sandro notamment, a clairement expliqué que le joueur de 33 ans manquait au champion d’Europe, mais qu’il fallait désormais faire sans lui.

« C’est un joueur qui, en plus d’avoir été un partenaire de club, est mon ami. Mais également l’ami de Sergio (Ramos), de Luka (Modric)...C’est évident que si le meilleur joueur du monde n’est plus dans ton équipe, il te manque. Mais cela ne veut pas non plus dire que nous n’avons pas les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. N’importe quelle équipe voudrait avoir Cristiano, mais le Real Madrid est et restera le Real Madrid, alors que les joueurs ne font que passer », a lâché le latéral brésilien au magazine Club del Deportista.