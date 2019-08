Cet été, le Real Madrid a recruté rapidement. Plusieurs éléments à l’image d’Eden Hazard ont rejoint les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Mais cela pourrait ne pas être terminé puisque Paul Pogba, Donny van de Beek ou Neymar sont annoncés dans le viseur des Merengues.

Interrogé par SportBild, Marcelo s’est prononcé sur le mercato et le fait que le Real Madrid ait encore besoin de renforts. Ses propos sont relayés par Marca. « Non, nous avons une bonne équipe. C’est difficile, mais si nous nous concentrons sur nous, nous pourrons tout gagner. » Car le Brésilien a de l’ambition cette saison. « Depuis que je suis à Madrid, le club m’a appris à lutter pour tous les titres. Ce ne sera pas différent cette année. Nous lutterons pour tout, la Liga, la Champions League et la Coupe du Roi ».

