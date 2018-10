Cet été, le sol a tremblé à Madrid avec le départ surprise de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui a passé 9 saisons sous le maillot des Merengues, s’en est allé rejoindre la Juventus. Un départ qui a entraîné de mauvais résultats et une crise au Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Marcelo s’est confié pour Marca, assurant qu’il fallait passer à autre chose.

« Comment se passe l’entraînement sans Cristiano ? Terminer les vacances, revenir à la routine et voir qu’il n’était plus là, c’était une surprise pour nous. Nous pensions qu’il resterait au Real Madrid. Cela faisait neuf ans que nous jouions ensemble. On le respecte toujours en tant que professionnel et on l’admire en tant que personne. Nous sommes des grands amis, mais la vie continue. Tout le monde sait ce qu’il doit faire, tout le monde a ses objectifs, ses problèmes. On ne va pas pleurer, l’un arrive et l’autre s’en va », a ainsi déclaré Marcelo à propos de Cristiano Ronaldo.