L’histoire entre Mariano Diaz (26 ans) et le Real Madrid semble toucher à sa fin. Alors qu’il n’entre pas dans les plans de jeu de Zinedine Zidane et qu’il ne compte aucune apparition avec l’équipe A cette saison, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est la cible prioritaire de l’AS Roma, à en croire le Corriere dello Sport. Si les Gones restaient attentifs à la situation de Mariano Diaz, c’est en Liga que pourrait se poursuivre la carrière de l’international dominicain.

Le quotidien espagnol Sport révèle dans son édition du jour que l’Espanyol Barcelone songe à recruter le joueur du Real Madrid sous la forme d’un prêt. Le club catalan, lanterne rouge de Liga (11 points), est dans l’urgence et recherche un buteur d’expérience capable de sortir le club de sa situation catastrophique, toujours selon le média ibérique. L’ancien joueur des Merengues, Raul de Tomas, serait toutefois la priorité de l’Espanyol. Les dirigeants devraient clarifier la situation dans les jours à venir et espéreraient annoncer le recrutement de deux nouveaux joueurs dans la semaine. Quoiqu’il arrive, un départ du Real Madrid ne ferait que relancer la carrière Mariano Diaz, acheté à l’OL pour 21,5M€ en 2018 et sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2023.