Après un prêt d’un an et demi à Heerenveen, Martin Ødegaard arrive à un tournant cet été 2018, lui dont le contrat au Real Madrid arrive à son terme en 2021. Interrogé par l’agence de presse norvégienne NTB, celui qui est présenté comme un jeune prodige depuis plusieurs années a évoqué son avenir à court terme. Ses propos sont relayés par AS.

« Ce qui est important c’est que je sois dans une équipe où je puisse jouer. Un prêt à une autre équipe espagnole est une bonne alternative. Mais pour le moment, je ne sais pas grand chose (...). Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Mais s’il ne se passe rien, je ferais la pré-saison avec le Real Madrid et ce serait une bonne opportunité pour se montrer ». Mais ce qui est certain, c’est qu’il ne retournera pas en Eredivisie. « C’est un chapitre terminé », a assuré Ødegaard.