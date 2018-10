Muet depuis 419 minutes, le Real Madrid de Julen Lopetegui affronte sa première crise de la saison. Évidemment, tout le monde explique que cela est dû au départ de Cristiano Ronaldo. Pour Nacho, il n’en est rien.

« Au début de la saison, nous avions marqué beaucoup de buts et personne ne se souvenait de Cristiano Ronaldo, qui avait débuté à la Juventus sans marquer de but. On disait qu’en quittant le Real Madrid, il ne marquait plus de buts. Dans le football, tout change », a indiqué Nacho dans un entretien accordé à EFE, repris par As.