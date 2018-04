Depuis trois saisons, Keylor Navas est le numéro 1 indiscutable dans les cages du Real Madrid. Malgré des performances plus qu’honorables, des rumeurs concernant l’arrivée d’un grand gardien ( De Gea, Courtois ) reviennent sans cesse. Malgré toutes ces spéculations, le gardien costaricain n’a nullement l’intention de quitter la Maison Blanche avec qui il est lié jusqu’en 2020.

« Je suis calme, il me reste deux ans de contrat et j’ai l’intention de les remplir » , a-t-il lancé sur beIN Sports Espagne après le match nul lors du derby madrilène (1-1), avant de rajouter : « les gens me demandent si je pars, mais je pars seulement pour rentrer chez moi au Costa Rica ». C’est dit !