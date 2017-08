La MSN n’est plus. Depuis le départ de Neymar, le trio magique du Barça n’évolue plus ensemble. Qu’en est-il pour la célèbre BBC ? Alors qu’un départ de Bale à MU est évoqué, le Gallois est toujours en Espagne. Idem pour Benzema et Cristiano Ronaldo. Concernant ce dernier, il a confié récemment qu’il voulait retourner en Angleterre suite à ses problèmes avec la justice espagnole.

Mais le Ballon d’Or 2016 ne quittera pas Madrid à en croire Florentino Pérez. Le président de la Casa Blanca s’est confié à la Gazzetta dello Sport. Ses propos sont relayés par AS. « Vendre Cristiano ? Jamais. Je ne vendrais pas Cristiano même si on me donnait son prix en or. Seuls les grands joueurs génèrent de gros revenus ».