Thiago Silva et Rodrygo Goes sont partenaires en sélection pour l’espace de quelques jours, mais après la trêve, le défenseur parisien et l’ailier madrilène seront opposés sur la pelouse du Santiago Bernabéu, pour ce match de la cinquième journée de poules de la Ligue des Champions. Et dans des propos rapportés par le quotidien AS, le taulier de la défense francilienne s’est exprimé sur la sensation merengue.

« J’espère que Zidane va le laisser sur le banc (rires). Je crois que pour beaucoup de monde ça peut être surprenant qu’un gamin de 18 ans explose de cette façon, avec une telle personnalité. Il n’y a pas que son style de jeu. Regarde comment il célèbre les buts, il est tranquille, serein. Ce n’est pas quelqu’un qui a le melon ou qui se la joue, qui veut se mettre en avant. Il sait ce qu’il veut pour sa carrière, à un âge très jeune, et il a déjà une belle expérience. Marquer trois buts en Ligue des Champions, très peu en sont capables. On devra faire attention à lui parce que son talent et sa qualité parlent pour lui », a lancé le joueur de 35 ans.