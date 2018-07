Rendez-vous décisif pour le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juve ! Selon Tuttosport, l’agent de CR7, Jorge Mendes, est à Madrid pour discuter avec Florentino Perez et les dirigeants du Real. Une deuxième rencontre après celle de la semaine dernière. Perez doit aussi tenir une réunion avec toute son équipe pour parler de ce dossier, demain.

Selon l’accord établi entre le président madrilène et la star portugaise en janvier, ce dernier pourrait partir contre 100 millions d’euros, et non 1 milliard comme le prévoit la clause de son contrat, s’il ne rejoint ni un club espagnol, ni Paris, ni l’une des cinq grandes équipes anglaises. Les dirigeants de la Maison Blanche avaient oublié d’inclure la Juventus dans ce gentlemen’s agreement.