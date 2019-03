Remplacé par Marco Asensio hier soir, à la 35e minute du match contre l’Ajax (défaite 1-4), Vinícius Júnior n’a pu qu’assister au naufrage de son équipe depuis le bord de la pelouse. Mais heureusement pour lui, le Real et la Seleção, il semblerait que sa blessure, qui l’a poussé hors du terrain hier, ne soit pas très grave.

« Je n’ai pas pu échapper à la faute (il a été touché par Mazraoui avant de sortir, ndlr), a confié Vinícius au média brésilien Esporte Interativo. Il m’a frappé très fort du pied droit et cela m’a fait très mal. Mais les médecins du club essaient de me calmer, ils me disent que je ne dois pas me préoccuper. Que la blessure n’a rien de grave. Maintenant je dois dormir et voir comment je me réveillerai demain matin, a-t-il continué. C’est ce que les médecins m’ont dit de faire. Mais je dois encore faire plus de tests pour savoir combien de temps je serai en congé. Dans le cas où ce serait quelque chose de très grave », a déclaré le Brésilien.