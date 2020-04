Pendant la période de confinement, nombreuses sont les personnalités du ballon rond à organiser des lives sur Instagram. Il y a notamment Karim Benzema, qui avait invité la semaine dernière la légende brésilienne Ronaldo. C’était désormais au tour du Brésilien et double Ballon d’or (1997 et 2002) d’en organiser un hier soir. Et le temps d’une soirée, Ronaldo a rassemblé les Galactiques du Real Madrid, pour le plus grand bonheur des supporters de la Casa Blanca.

L’ex-international brésilien (98 sélections, 62 buts) a invité Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham ou encore Iker Casillas. Dans des propos relayés par Marca, les anciens du Real se sont remémorés les bons souvenirs. À l’image des paroles de Luis Figo, ils ont également mesuré la chance qu’ils ont eue à évoluer ensemble, pour former une équipe redoutable. « Nous avions l’opportunité de rassembler des talents mais aussi des personnes très humaines. Tout le temps que nous avons passé ensemble a été très spécial. Tout cela nous a permis de gagner. En dépit d’être des footballeurs avec autant de noms, chacun savait quoi faire et comment travailler. Cela a permis tant de bons moments », a déclaré le Portugais. Il manquait cependant à l’appel un certain Zinedine Zidane.