Mardi soir, le Real Madrid s’est incliné à domicile face au CSKA Moscou (0-3). Une défaite synonyme de honte absolue pour la Casa Blanca. Mais au-delà de la défaite, c’est le comportement d’Isco qui a été pointé du doigt. Le milieu de terrain s’est attiré les foudres des socios merengues avant de refuser de porter le brassard de capitaine. Interrogé ce matin sur l’échange musclé entre son joueur et les supporters madrilènes, Santiago Solari a préféré dédramatiser la chose.

« J’ai vu ça de très loin. J’ai l’impression qu’il protestait surtout pour une faute ou un corner, je ne sais pas. Parfois, on se focalise sur ce qui est anecdotique, mais nous on se concentre sur le match de demain. Isco est un homme mûr. C’est un professionnel qui nous a donné tant de joies à ce club. Et nous sommes sûrs qu’il va continuer à nous en donner davantage. Tous les joueurs travaillent pour être titulaires. Mais le travail le plus ingrat pour un coach, c’est de choisir », a-t-il déclaré en conférence de presse.