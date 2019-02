Mercredi dernier, le Real Madrid a eu très chaud contre l’Ajax Amsterdam. Outre le but refusé à Nicolas Tagliafico en première période, une autre polémique a vu le jour : le carton jaune de Sergio Ramos. Le défenseur madrilène va manquer le huitième de finale retour. Cependant, ce dernier aurait forcé le destin en se rendant coupable d’une faute sanctionnée d’un carton jaune afin de pouvoir disputer les quarts de finale, et ce malgré ses justifications face à la polémique.

Interrogé à ce sujet, Santiago Solari a défendu son joueur en conférence de presse. « La règle qui punit si on prend un carton jaune ? Je ne fais pas les règles. Je ne ferai pas de spéculations sur des montages suggestifs à propos de ce que Sergio a dit. Il a donné les explications pertinentes et a dit ce qu’il voulait dire. C’était une question piège. Ils ont leurs méthodes et ça va, mais ça a été expliqué. L’action est explicite. Aucune autre spéculation n’est nécessaire », a ainsi déclaré l’entraîneur madrilène.