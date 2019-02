Lourdement battus 3-0 par l’ennemi juré au Santiago Bernabéu, les Merengues ont pourtant dominé pendant une bonne partie de la rencontre. C’est à cause du manque d’efficacité des attaquants et à la réussite catalane que les Merengues ne sont pas en finale pour Santiago Solari.

« Dans le football, il y a les buts, l’efficacité et eux ils ont eu ça. Nous avons eu des occasions, que nous aurions dû mettre au fond pour être en finale. On a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas marqué, on tentera d’être plus précis dans les prochains matchs. On doit continuer sur ce chemin qui nous mène vers la victoire. L’ordre, la créativité, l’originalité... Tout ce qu’on a eu aujourd’hui, et ajouter les buts. Nous sommes tombés avec honneur. Nous repartons à la maison en étant tristes. Après avoir tout donné jusqu’au bout et dominer comme nous l’avons fait, le résultat fait mal », a lancé l’entraîner merengue après la rencontre.