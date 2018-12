Hier, Cristiano Ronaldo a procédé à une vaste campagne médiatique en accordant une interview aux trois plus grands journaux du pays. Des entretiens au cours desquels le Portugais a loué la force du groupe de la Juventus. Des propos qui ne sont bien évidemment pas passés inaperçus en Espagne.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach du Real Madrid, Santiago Solari, a donné son avis. « L’humilité, c’est la vertu des grands et le vestiaire du Real Madrid est grand et humble. Il l’a démontré. Cristiano fait partie du Real pour toujours, il fait partie de l’histoire du Real et personne n’a le droit de le juger. Ses sentiments lui appartiennent ». Beau joueur