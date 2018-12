Le Real Madrid a évité le piège japonais mercredi en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-1). Un succès bien construit qui a notamment vu Gareth Bale marquer à trois reprises (44e, 53e, 55e). Une grosse performance qui a coïncidé avec son entente dans le couloir gauche avec Marcelo, lui aussi auteur d’une bonne performance. Un triplé que n’a pas manqué de commenter Santiago Solari à l’issue du match, des propos relayés par Sport.

« Aujourd’hui, Gareth Bale a tout mangé. Il a fait un match sensationnel, il a montré de quoi il était capable. Nous sommes tous très heureux pour lui et on espère qu’il va continuer sur sa lancée au prochain match. Au final, le seul responsable de sa performance reste celui qui la réalise. Il faut parfois du temps, et Gareth nous a procuré une grande joie », a ainsi déclaré l’entraîneur du Real Madrid.