13 buts, 6 passes décisives, le tout en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Dans cet exercice 2018-2019, Karim Benzema est moins décisif que les saisons précédentes mais dans le jeu, l’attaquant français fait du bien au Real Madrid. Présent en conférence de presse ce samedi avant le match face à l’Espanyol programmé dimanche (20h45, à suivre en direct sur notre live commenté), Santiago Solari a en tout cas loué le travail du joueur de 31 ans.

« Il a connu beaucoup de sommets dans sa longue carrière, et il est dans un grand moment de sa carrière. Il réalise une superbe saison. C’est un joueur très généreux dans sa façon de comprendre le football et il rend les joueurs autour de lui meilleurs. Il fait aussi de gros efforts dans le jeu. Il va jouer maintenant avec une fracture de la phalange et est très généreux dans tout. C’est l’un des meilleurs au monde à son poste », a déclaré le technicien argentin.