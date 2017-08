Alors que le FC Barcelone traverse un été plus que compliqué, le Real Madrid continue tranquillement sont petit bonhomme de chemin. Avec déjà deux titres engrangés cette saison, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu travaillent en coulisses pour faire prolonger plusieurs éléments. C’était déjà le cas la saison dernière puisque Modric, Bale ou encore CR7 avaient tous étendu leur contrat.

Cette saison, ils sont sept à discuter prolongation avec les vainqueurs de la Ligue des Champions. Ainsi, Marca explique que le Real Madrid mène une vaste opération blindage. Le club espagnol veut s’y prendre suffisamment tôt pour ces dossiers. Pour Isco et Karim Benzema, les prolongations sont à l’étude depuis plusieurs mois. Le premier devrait prolonger jusqu’en 2022, le second jusqu’en 2021. Marcelo, Carvajal et Varane auront un nouveau bail jusqu’en 2022. Enfin, la sensation Marco Asensio devrait être un joueur du Real Madrid jusqu’en 2023 avec une nouvelle clause à 500 millions d’euros. Enfin, Zinedine Zidane, lui, sera prolongé jusqu’en juin 2020. Tout roule donc pour le Real Madrid !