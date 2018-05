Marco Asensio s’impose au fur et à mesure comme l’un des joueurs majeurs du Real Madrid. Ces derniers mois, la presse madrilène mène une campagne afin que l’international espagnol devienne un titulaire à part entière au sein de la Casa Blanca. Ce qui est certain, c’est que tout le monde est sous le charme du jeune homme de 22 ans.

En conférence de presse ce lundi, son coéquipier et capitaine Sergio Ramos a confié à son sujet : « Asensio ? Je lui souhaite un avenir au Real Madrid car ce serait bon pour lui et pour l’équipe. C’est une réalité et cela dépendra de lui et de ce qu’il veut faire. C’est un garçon qui ne calcule pas tous les éloges et j’espère qu’il saura profiter de l’occasion qu’il a entre les mains ».