Seulement trois jours après sa victoire face à Melilla en Copa del Rey (4-0), le Real Madrid retrouvait ce samedi le stade Santiago Bernabeu pour y défier Valladolid dans le cadre de la 11e journée. Et pour la première de Santiago Solari à la maison, les Merengues ont souffert mais se sont imposés 2-0. Interrogé après la rencontre sur l’attitude des supporters, Sergio Ramos a expliqué qu’il les comprenait : « nous comprenons parfaitement le sentiment des supporters, les joueurs sont les responsables (des mauvais résultats, ndlr) et sont ceux qui ont l’opportunité de changer ça. Après le premier but, il me semble que le Bernabeu s’est relevé. Nous voulons vraiment continuer à travailler, que les résultats soient en notre faveur. »

Au micro de BeIn Sports, le capitaine madrilène a ensuite parlé de son nouvel entraîneur, nommé lundi suite au licenciement de Julen Lopetegui. « Nous allons à la guerre pour l’entraîneur qui est présent. Maintenant, nous avons Solari et nous irons aussi loin que nous le pourrons, petit à petit, pour que nous puissions oublier cette mauvaise série », a lâché l’international espagnol. Pour le moment, Santiago Solari a tout bon puisque le technicien âgé de 42 ans a enregistré deux victoires pour ses deux premiers matches. Place désormais à la rencontre contre le Viktoria Plzen dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions (mercredi 7 à 21h).