Ce samedi soir, le Real Madrid s’est une nouvelle fois incliné face au FC Barcelone (0-1). Après la défaite en Copa del Rey dans la semaine (0-3), les Merengues se sont cette fois-ci inclinés sur un but de Rakitic. Une défaite qui relègue le Real Madrid à 12 points du leader barcelonais, à 12 journées de la fin. Interrogé à l’issue du match, Sergio Ramos n’a pas mâché ses mots.

« On savait que ce serait difficile. Ils ont été réalistes, ce sont les buts qui comptent à la fin. Il faut tourner la page de la Liga, car on avait l’opportunité de revenir. Avec l’efficacité du Barça, ce n’est pas évident. Ils creusent l’écart, c’est encore un pas de plus pour eux. C’est dommage d’être si loin, mais on va continuer à se battre. Tout est possible dans le foot », a ainsi déclaré le capitaine du Real Madrid.