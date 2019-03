Alors qu’il est récemment revenu sur le banc du Real Madrid, neuf mois après l’avoir quitté, Zinedine Zidane a déjà reçu les louanges de plusieurs membres de l’effectif madrilène, forcément ravis de repartir à l’aventure avec l’entraîneur qui leur a fait gagner trois Ligues des champions. Ce fut notamment le cas de son compatriote Raphaël Varane, et c’est désormais au tour de l’autre défenseur central, Sergio Ramos, de se réjouir du retour de ZZ : « Les changements apportent des situations positives, a expliqué l’Espagnol au journal Marca. Ce sont des choses du football. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Avec Zizou, nous avons toujours passé des moments merveilleux et c’est un plaisir de l’avoir à la maison. »

« Son retour a été une très bonne nouvelle pour tous le vestiaire, a continué le capitaine madrilène. Mais ce n’est pas une décision que j’ai prise (le retour de Zidane, ndlr), même s’il y a des gens qui disent que c’est Ramos qui l’a décidé. Je ne prends pas les commandes et je ne le veux pas. Je suis le capitaine et on me demande mon avis, rien d’autre. Ceux qui prennent les décisions ont notre soutien. »