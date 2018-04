Demain soir, le Real Madrid accueille le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur notre site). Une finale avant l’heure pour les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu qui rêvent de jouer et remporter une troisième victoire d’affilée dans l’épreuve reine. C’est en tout cas ce qu’a confié Sergio Ramos en conférence de presse. « Pour le Real Madrid, avoir de nouveau la possibilité de jouer une autre finale est un plus. Nous sommes très fiers. Nous sommes à un pas de ce stade de Kiev et de jouer cette finale, je l’espère(...) Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais ce serait une grande récompense pour tout notre travail cette saison de jouer la finale et défendre notre titre ».

Mais le chemin est encore long. « Nous sommes prudents malgré le bon résultat de l’autre jour. Le plus important est de repartir à 0-0. Nous voulons gagner et ce ne sera pas facile (...) C’est l’une des vertus du Real Madrid actuel. Bien que les rivaux ne soient pas tous égaux, nous étudions très bien où nous pouvons leur faire mal. Après le 1-1, nous savions qu’en étant compacts et en jouant les contres nous pourrions leur faire mal. Ce sera un match similaire car ils doivent marquer ». Enfin, à ceux qui pensent que Madrid est vulnérable, le capitaine des Merengues a confié : « Nous avons du respect pour tous mais nous sommes indifférents à ce qu’il se dit à l’extérieur. Nous sommes plus là quand il faut parler sur le terrain. L’histoire de Madrid est ici. Celui qui en doute, doit voir les archives ».