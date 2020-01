L’affiche de cette 20e journée de championnat espagnol disputée samedi a vu le Real Madrid prendre le meilleur sur Séville (2-1), avec un doublé de Casemiro à la clé. Mais les Andalous ont du mal à digérer certaines décisions prises par l’arbitre, à l’image de ce but annulé à Luuk de Jong en première période, lorsque le score était de 0-0. Gudelj avait ainsi bloqué Militão, et l’attaquant néerlandais avait pu reprendre le ballon de la tête. Il avait cependant réussi à s’offrir un but plus tard, en deuxième période. Après la rencontre, Monchi s’est lâché devant les caméras de Movistar.

« Je ne veux pas analyser la rencontre après ce but refusé. Et si ce deuxième but est annulé, je descends sur la pelouse et je fais sortir l’équipe. Je suis satisfait malgré la défaite parce qu’on est une très grande équipe. Je suis fâché, indigné. Et je me retiens... », a confié le directeur sportif sévillan. On a aussi vu un Julen Lopetegui très énervé dans le tunnel des vestiaires à la pause. « C’est une honte ! », avait-il lancé, comme l’a rapporté Marca. Comme quoi, la VAR n’a pas mis fin aux polémiques...