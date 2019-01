Grosse affiche de Liga cet après-midi avec ce duel entre le troisième, Séville, et le quatrième, le Real Madrid ! Deux équipes un peu dans le doute en ce moment, mais qui nous réservent sûrement du spectacle ! Les Merengues voudront notamment prendre leur revanche après le 3-0 infligé par les Andalous à l’aller.

Après avoir utilisé un 3-5-2 le week-end dernier face au Betis, Solari revient à un 4-3-3 plus classique. On notera que Marcelo et Isco ont encore été laissés sur le banc. Pablo Machín aligne lui une composition assez classique, avec ce redoutable duo SIlva-Ben Yedder en pointe de l’attaque !

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Reguilon, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Ceballos, Modric - Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez

Séville : Vaclik - Sergi Gomez, Kjaer, Carriço - Escudero, Franco Vazquez, Banega, Sarabia, Jesus Navas - André Silva, Ben Yedder