Real Madrid-Paris SG, voilà le choc de la 5e journée de Ligue des Champions ce mardi. Le portier madrilène Thibaut Courtois se tient prêt à accueillir l’armada offensive, enfin au complet avec les retours de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani absents à l’aller au Parc des Princes.

« Je prépare tous les matches de la même façon, je ne me dis pas qu’en face il y a Mbappé, Cavani, etc. C’est l’une des meilleures attaques et équipes du monde. Mais je ne change pas ma préparation. Je crois que les meilleurs joueurs du Monde répondent toujours présents dans les matches comme ça. Neymar, c’est Neymar, il va nous rendre la vie difficile, il ne faudra pas penser qu’à lui et tenter de freiner le PSG comme bloc équipe », a-t-il indiqué.