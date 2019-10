Assez critiqué depuis son arrivée à Madrid, et surtout en ce début de saison, sa deuxième avec les Merengues, Thibaut Courtois a vécu une soirée compliquée face à Bruges (2-2). Premièrement, car il a encaissé deux buts en première période, même s’il faut reconnaître qu’il n’a pas été aidé par sa défense. Il a même été sifflé par le Bernabéu.

Et après la mi-temps, surprise, puisque c’est Areola qui est entré sur la pelouse pour défendre les cages madrilènes. Et pour cause, comme l’expliquent plusieurs médias comme Marca, le portier belge était malade, avec des problèmes à l’estomac, et le père du joueur a même dû le ramener chez lui parce qu’il n’était pas en mesure de conduire. Un remplacement qui n’était donc pas une sanction pour l’ancien de Chelsea.

