Opposé à son rival l’Atlético samedi soir dans le derby madrilène, le Real n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0, 7e journée de Liga). Après la rencontre, Thibaut Courtois, le portier de la Casa Blanca, s’est donc présenté en zone mixte. L’occasion pour le portier belge, souvent pointé du doigt ces dernières semaines pour ses mauvaises performances, de répondre aux critiques.

Et le numéro 13 madrilène n’a pas mâché ses mots. « J’essaie de prendre les matches au fur et à mesure qu’ils viennent. Les gens et la presse tuent les jours très rapidement. Je garde seulement les critiques des gens du football, qui savent de quoi il s’agit. Nous attaquons et défendons à onze », a expliqué le gardien âgé de 27 ans samedi soir, dans des propos rapportés par AS.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10