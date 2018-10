Depuis le début de la crise sportive au Real Madrid, le vestiaire soutient autant qu’il le peut l’entraîneur Julen Lopetegui. Alors que le coach est toujours en place malgré les nombreuses rumeurs qui courent sur son futur licenciement, des noms ont déjà été cités pour le remplacer. José Mourinho, qui a démenti depuis, est annoncé. Il serait en concurrence avec Antonio Conte, libre de tout contrat.

Et s’il y a bien un joueur du Real Madrid qui n’est pas du tout chaud, c’est Thibaut Courtois. Le gardien, qui a eu les deux coachs à Chelsea, aurait tenu des propos dans le vestiaire qui ont filtré puisque El Pais les rapporte ce vendredi. « Je ne peux pas y croire. Je suis le seul ici à avoir travaillé avec Conte et Mourinho. J’ai quitté Londres pour ne plus avoir à subir une telle épreuve, et maintenant on annonce que Conte arrive, et si non, Mourinho. » Et dire que le Belge est arrivé au Real seulement cet été.