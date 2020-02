Le passage aux 30 ans est souvent considéré comme la pente descendante de la carrière d’un sportif de haut niveau. La période à laquelle il commence à se préoccuper de son avenir. Si certains n’y pensent pas, d’autres ont déjà mûrement réfléchi à l’image de Toni Kroos (30 ans).

De passage dans l’émission de télévision allemande Sportschau, Kroos a évoqué sa fin de carrière, et il ne compte pas s’éterniser sur les terrains. « J’ai toujours dit que je ne jouerai pas jusqu’à mes 38 ans. Il me reste trois ans et demi de contrat, jusqu’à l’été 2023. Ensuite, j’aurai 33 ans, un bon âge pour réfléchir sans avoir à signer un contrat de quatre ans. Je n’irai pas beaucoup plus loin quand ce moment sera venu », a déclaré l’international allemand (96 sélections), qui pourrait ainsi se retirer des terrains à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Rendez-vous dans trois ans pour connaître sa décision finale.