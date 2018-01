Tout semblait pourtant acté. Il ne manquait plus que la signature de Kepa Arrizabalaga pour que le portier de 23 ans soit officiellement un joueur du Real Madrid. Si son transfert n’est pas remis en cause, ce dernier pourrait être reporté... à cause d’une blessure, comme le révèle la Onda Cero.

En effet, le portier qui évolue actuellement à l’Athletic Bilbao est blessé au pied. L’Espagnol est indisponible jusqu’en mars prochain et pourrait subir une opération. Une nouvelle qui a refroidi le club madrilène, qui aurait décidé de reporter le transfert à l’été prochain. Du côté du joueur, ce dernier ne semble pas vouloir être opéré, lui qui espère faire partie du groupe de la Roja pour la Coupe du Monde.