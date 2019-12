Voici un peu plus de dix ans que Florentino Pérez est le président du Real Madrid. Il s’agit de la deuxième étape du riche homme d’affaire espagnol à la tête du club, puisqu’il l’avait déjà dirigé au début des années 2000. Et en 2021, de nouvelles élections devraient avoir lieu, alors que Pérez n’a pas été inquiété en 2013 ni 2017 tout simplement parce qu’il n’y avait pas de candidat en face.

La donne devrait donc changer dans un peu plus d’un an. Vicente Boluda, président du club pendant quelques mois en 2009 après le départ de Ramon Calderon et le retour de Pérez, a ainsi annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections. Il l’a ainsi annoncé lors d’un repas organisé avec des journalistes. Il voulait déjà se présenter lors des élections précédentes, mais il ne remplissait pas encore tous les critères nécessaires, durcis par Pérez en 2012.