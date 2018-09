Opéré d’urgence après une crise d’appendicite aiguë ce mardi, Isco va bien. Son opération a été un succès d’après le Real Madrid qui a communiqué à ce sujet en milieu d’après-midi. Problème, il va manquer à son équipe.

D’après AS et Marca, le milieu offensif 26 ans va louper un mois de compétition afin de se remettre totalement de son problème de santé. Une longue période qui donne un sérieux coup de frein à sa saison et qui pourrait lui faire manquer le Clasico face au Barça le 28 octobre.