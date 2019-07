Le dossier Gareth Bale alimente la chronique du côté du Real Madrid depuis désormais quelques semaines. Si le divorce semble consommé entre le joueur et son club, il n’a toujours pas quitté l’Espagne. Son transfert vers la Chine et le Jiangsu Suning a finalement été avorté. Plutôt échaudée par le comportement de son compatriote, la légende galloise John Toshack qui a notamment remporté deux Ligues des Champions avec Liverpool a haussé le ton dans une interview pour BBC Radio Sport.

« Il est là depuis six ou sept ans et ne parle pas la langue. C’est une insulte pour les personnes avec qui il travaille. Il a joué un rôle important avec le Real Madrid mais c’est dommage qu’il ne se soit pas mieux intégré dans le pays. Et avec le passe-temps qu’il pratique chaque week-end, qu’il parte... » Le message est passé.

