A 22 ans, Marco Asensio incarne très certainement l’avenir du Real Madrid et de la Roja. Problème, que ce soit en club ou en sélection, le milieu est souvent obligé d’endosser le costume de joker de luxe. Une situation qui semble pour le moment convenir au principal intéressé, mais jusqu’à quand ? Cela changera-t-il avec le nouvel entraîneur Julen Lopetegui ?

Si ce n’est pas le cas, Liverpool serait très intéressé par le joueur. Le Mundo Deportivo va même plus loin, et avance que les dirigeants des Reds seraient prêts à offrir 180 M€ pour le faire venir. Malgré cette somme astronomique, pas sûr que la Maison Blanche accepte de laisser filer sa pépite, d’autant que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2023 et dispose d’une clause libératoire à hauteur de 700 M€.