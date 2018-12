La quatorzième journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec le choc entre le Real Madrid et le Valencia CF. Deux équipes mal en point qui aspirent à remonter au classement. Pour cela, la Casa Blanca s’articule en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge est épaulé par une défense composée de Dani Carvajal, Varane, Ramos et Sergio Reguilon. Marcos Llorente prend place au milieu de terrain avec Luka Modric et Dani Ceballos a ses côtés. Enfin, Lucas Vazquez, Gareth Bale et Karim Benzema forment le trio d’attaque.

Valence s’organise de son côté en 4-4-2 avec Neto dans les cages. Le Brésilien peut compter sur Daniel Wass, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista et José Gaya en défense. Le double pivot est constitué de Dani Parejo et Francis Coquelin. Carlos Soler et Gonçalo Guedes animent les couloirs et essayeront de servir Santi Mina et Kevin Gameiro sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Llorente, Modric, Ceballos - Vazquez, Bale, Benzema

Valencia CF : Neto - Wass, Garay, Gabriel, Gaya - Coquelin, Parejo - Soler, Guedes - Gameiro, Mina