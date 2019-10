Interrogé par la radio Onda Cero en Espagne, le défenseur du Real Madrid et de l’équipe de France Raphaël Varane a évoqué le cas Kylian Mbappé, reconnaissant qu’il ne dirait pas non à l’arrivée de l’attaquant du Paris SG du côté de la Casa Blanca dans un futur plus ou moins proche.

« Je veux toujours Mbappé dans mon équipe et si un jour il me demande des choses sur le Real Madrid, je n’en dirai que du bien », a-t-il répondu, ajoutant que le vestiaire madrilène avait pleinement confiance en Zinedine Zidane, « un grand entraîneur », et Karim Benzema, « un des cinq meilleurs attaquants du Monde ».

