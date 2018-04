Titulaire incontournable du Real Madrid, l’ancien Lensois, Raphaël Varane a vu son statut se renforcer avec le départ de Pepe l’été dernier. Solidement installé dans l’axe de la défense madrilène, le natif de Lille a fait part de son enthousiasme dans les colonnes de As : « Je me sens très bien. Il est vrai que contre la Juventus nous avons encaissé trois buts, mais je n’ai pas eu l’impression de faire un mauvais match. Je pense que l’équipe fait du bon travail et que lorsque nous sommes bien placés en défense, nous laissons très peu de place aux adversaires. »

Raphaël Varane est ensuite revenu sur ses forces en soulignant qu’il se donnait sans compter avec le Real Madrid : « Personnellement, je suis très heureux : je joue beaucoup et je pense que j’apporte de grandes choses au collectif dans les duels, le jeu aérien et avec ma faculté de prendre la balle par derrière. J’essaie d’être aussi efficace que possible. »