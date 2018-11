Depuis l’arrivée de Santiago Solari à la tête de l’équipe première du Real Madrid, Vinicius Jr vit une toute autre aventure. Le Brésilien, peu utilisé par Lopetegui, joue plus et connaît une meilleure réussite.

Interrogé à ce sujet, le joueur de 18 ans a évoqué Solari dans les colonnes de Marca. « Grâce à lui, j’ai pu arriver dans le calme et me consacrer sur moi-même et sur mon jeu. Il l’a fait avec la réserve. C’est aussi ce qu’il a fait pour moi avec l’équipe première ».