Présent avec la sélection U20 brésilienne, avec laquelle il brille, Vinicius Junior s’est exprimé dans des propos rapportés par AS. Il a notamment confié être heureux en Espagne, et a eu des propos élogieux à l’égard de deux de ses coéquipiers.

« J’aurais aimé pouvoir jouer avec lui (Cristiano Ronaldo, NDLR), mais je joue avec Modric qui est le meilleur du monde, et après il y a Karim Benzema. Ce sont eux qui m’ont accueilli de la meilleure façon possible et c’est avec eux que je veux jouer », a lancé le Brésilien.