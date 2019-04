Blessé depuis le 5 mars dernier, lors du 8e de finale retour de C1 perdu contre l’Ajax Amsterdam (1-4), Vinícius Júnior n’a toujours pas joué sous les ordres de Zinedine Zidane, revenu sur le banc des Merengues le 11 mars. Mais le Brésilien a déjà pu échanger avec son nouvel entraîneur, et il a indiqué être particulièrement impressionné par ce dernier : « Quand un gars comme ça, qui a joué à un si haut niveau, est sur le banc et dit quelque chose, vous faites attention n’est-ce pas ?, a confié le joueur de 18 ans à Esporte Espetacular. Parfois, nous sommes un peu nerveux quand nous allons lui parler. Il fait tout pour vous, alors vous ne vous souciez que de jouer au football. »

Vinícius a ensuite indiqué qu’il avait hâte de revenir de blessure pour évoluer avec ZZ sur le banc, estimant que le Français lui donnera sa chance sur le terrain : « Je sais que Zidane donne sa chance à tout le monde. Nous nous préparons maintenant pour la saison prochaine. Je suis calme parce que je sais que lorsque je serai guéri, ma chance se présentera. Quand vous revenez d’une blessure, vous avez un peu peur. Mais je me prépare très bien pour pouvoir disputer les derniers matches et, si possible, être rappelé en équipe nationale. »