Titulaire pour la première fois avec l’équipe première du Real Madrid, mercredi soir lors de la victoire contre Melilla en Copa del Rey (4-0), Vinicius Jr a réalisé une bonne prestation, la presse espagnole en parlant longuement ce matin. Interrogé après la rencontre, l’ailier brésilien a fait part de sa satisfaction, tout en décryptant son match.

« C’est mon style. Faire face à mon vis-à-vis, être efficace et direct, toujours à la recherche du but. Je suis content d’avoir commencé cette rencontre et d’avoir aidé le Real à gagner. C’était un match très important pour moi, un moment qui restera important dans ma carrière. Je tiens juste à remercier tout le monde au club pour m’avoir toujours mis à l’aise, ce qui m’a beaucoup aidé dans mon adaptation », a expliqué le joueur de 18 ans comme le relaye Fox Sports.